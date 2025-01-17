Bakan Memişoğlu'ndan 'grip' açıklaması: Olağan dışı bir artış yok
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, gribal enfeksiyonlarda mevsimsel bir artış yaşandığını ancak önceki yıllardan farklı bir durum olmadığını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 15:57, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 15:59
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, son dönemde artan üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, kamuoyunda enfeksiyon vakalarının arttığına dair algının oluştuğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama önceki senelerimize göre bir farklılık yok. Şu an influenza ve rinovirüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz. Bu, tamamen mevsimsel bir yükseliş. Geçmiş yıllardan farklı bir tablo olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum."
Erken Müdahale ve Önlemler
Grip vakalarının yayılmasını önlemek için topluma önerilerde bulunan Bakan Memişoğlu, şunları söyledi:
- "Bu tür vakalarda aile hekimliklerine başvurulması, istirahat edilmesi ve toplu alanlardan uzak durulması, yayılımı azaltacaktır."
- Toplumdan bu hususlara özen göstermesini isteyen Memişoğlu, erken müdahale ve basit önlemlerle enfeksiyonların daha kolay yönetilebileceğini belirtti.