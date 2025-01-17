Bakan Memişoğlu'ndan 'grip' açıklaması: Olağan dışı bir artış yok

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, son dönemde artan üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, kamuoyunda enfeksiyon vakalarının arttığına dair algının oluştuğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama önceki senelerimize göre bir farklılık yok. Şu an influenza ve rinovirüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz. Bu, tamamen mevsimsel bir yükseliş. Geçmiş yıllardan farklı bir tablo olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum."

Erken Müdahale ve Önlemler

Grip vakalarının yayılmasını önlemek için topluma önerilerde bulunan Bakan Memişoğlu, şunları söyledi: