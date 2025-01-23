Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında
Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Banka, geçtiğimiz ay yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini 250 baz puan düşürmüştü.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 07:28, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 07:28
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ocak Perşembe günü toplanacak.
bugün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti.
Ekonomistler 250 baz puan indirim öngörüyor
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.
AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.