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10 konuttan sadece 1'i kredi ile satıldı

Geçen yıl Türkiye'de satılan 1 milyon 478 bin konutun sadece 158 bin adedi için kredi kullanıldı. Toplam satışlar içinde kredili işlemlerin payı %10,7 oldu. Sektör temsilcileri, tek engelin yüksek faiz olmadığını, kredilere getirilen sınırların esnetilmesinin de önemli olduğunu belirtiyor. İşlem hacminin en yüksek olduğu 2-5 milyon TL arası "ikinci el" konutlarda azami kredi sınırı %50 olarak uygulanıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 09:03, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:14
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10 konuttan sadece 1'i kredi ile satıldı

Merkez Bankası, dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranını beklentilere paralel olarak %45,00 seviyesine çekti. Gelecek haftadan itibaren konut kredisi ve mevduat faizi oranları başta olmak üzere, piyasa faizlerinde de yeni düşüşler bekleniyor.

Tüketicilerin ve sektör temsilcilerinin yakından takip ettiği konut kredilerinde ise, yüksek faiz oranı dışında diğer kısıtlamaların da krediye erişimi zorlaştırdığı belirtiliyor.

HİÇ EVİ OLMAYANLAR

Yürürlükteki düzenlemeye göre "hiç konut sahibi olmayanlar" için;

-Fiyatı 5 milyon TL'den düşük 'sıfır' konutlarda, satış değerinin %80'ine kredi veriliyor. (A Enerji Sınıfı konutlarda %90'a kadar yükseliyor.)

-'İlk el' konutlarda 5-10 milyon TL arasında ise azami kredi %70'e düşüyor.

-İkinci el konutlarda da 2-5 milyon TL arası evler için, azami %50 kredi tanımlanabiliyor. (A Enerji Sınıfı konutlarda %60'a kadar yükseliyor.)

EN AZ 1 EVİ OLANLAR

"En az 1 veya daha fazla konuta sahip olan" kişiler ise;

-5 milyon TL'nin altındaki 'ilk el' konutlarda azami %20,

-Fiyatı 2-5 milyon TL arasında değişen ikinci el konutlarda ise azami %12,5 kredi kullanabiliyor.

10 KONUTTAN 1'İ KREDİLİ SATILDI

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde aralık ayında 212 bin 637 adet konut satılmıştı. Bunların 23 bin 277 adedi kredi kullanarak gerçekleşti. 2024 yılında ise gerçekleşen ipotekli (kredili) konut satışları 158 bin 486'yı buldu. Yıllık bazda toplam satışlar içinde kredili işlemlerin payı da %10,7 oldu.

'İKİNCİ EL'DE AZAMİ SINIR TALEBİ

Her 10 konuttan sadece 1'nin kredi ile satıldığını belirten sektör temsilcileri, söz konusu kısıtlamaların esnetilmesi halinde konut satışlarının artabileceğini öngörüyor. Türkiye'de ortalama konut fiyatlarının 3-4 milyon TL arasında seyrettiğini hatırlatan sektör temsilcileri, "Faizlerdeki düşüşe ek olarak ikinci el piyasada bu fiyat aralığındaki azami kredi sınırının yükselmesi alım gücünü artırabilir" diye konuşuyor.

KİRALIK EV ARZI İÇİN DE ÖNEMLİ

Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman; fiyatlarda reel anlamda değer kaybı ve buna karşılık kiralarda yaşanan artışın yatırımcıları cezbettiğini belirtti. Dr. Ahmet Büyükduman; kiraya verilmek üzere gerçekleşen konut alımlarının piyasada "kiralık ev arzını" artıracağını ifade ederek; krediye erişimin kolaylaşması halinde, bu anlamda da piyasanın rahatlayabileceğini söyledi.

Kaynak Ömer Faruk Bingöl

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