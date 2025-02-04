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Erdoğan: Yeni dönemde de Suriye'ye desteklerimizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Türkiye olarak en zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz. Bunu kıymetli kardeşime de ifade ettim." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 20:48, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 21:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sayın Ahmed Şara'yı misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepimizin bildiği gibi Suriye halkı her türlü zulmü gördü. Kimyasal silah kullanımı dahil insanlık dışı katliama maruz kaldı. Milyonlarca kardeşlerimiz evlerini yurtlarını terk etmek mecburiyetinde bırakıldı. Tüm bunlara rağmen Suriye'nin yiğit evlatları mücadelesinden vazgeçmedi. Zafer Suriye halkının oldu.

13 yıllık kan ve gözyaşının ardında sadece Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak en zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz. Bunu kıymetli kardeşime de ifade ettim. Tüm kurum ve kuruluşlularımız yoğun çaba içerisinde. Önümüzdeki dönemde karşılık ziyaret ve temasların yoğunlaşacağı inancındayım.

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