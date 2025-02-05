Dolar 36'ya yaklaştı

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesinin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

ABD?nin gümrük vergilerine dair haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürüyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump kaynaklı belirsizlikler ve önemli merkez bankalarının enflasyonla mücadele ederken aynı zamanda resesyon risklerine karşı temkinli olma yönündeki eğilimleri varlık fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 107,9 seviyesinde bulunuyor.

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