Deniz 150 metre çekildi! Silivri'de korkutan görüntü

Balıkesir'de işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Balıkesir'de işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Türk bilim insanları 9'uncu kez Antarktika yolunda
Türk bilim insanları 9'uncu kez Antarktika yolunda
'Bürokratlar indirimli lüks araç aldı' haberi doğru çıkmadı
'Bürokratlar indirimli lüks araç aldı' haberi doğru çıkmadı
AK Parti'de il kongreleri sona erdi! Erdoğan, 23 Şubat'ı işaret etti
AK Parti'de il kongreleri sona erdi! Erdoğan, 23 Şubat'ı işaret etti
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Kar ve yağmur alarmı
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Kar ve yağmur alarmı
Petroldeki düşüş pompaya yansımadı
Petroldeki düşüş pompaya yansımadı
Etil alkol satışına yeni düzenleme
Etil alkol satışına yeni düzenleme
Milli hızlı trene ilk kaynak bugün
Milli hızlı trene ilk kaynak bugün
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda
İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı
İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı
Deprem bölgelerinde umut yeşeriyor: Nüfusları artışta
Deprem bölgelerinde umut yeşeriyor: Nüfusları artışta
Bakanlıktan 81 ile talimat: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
Bakanlıktan 81 ile talimat: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na açılan davalara ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na açılan davalara ilişkin açıklama
Sahte içki can almaya devam ediyor: İstanbul'da ölü sayısı 70'e yükseldi
Sahte içki can almaya devam ediyor: İstanbul'da ölü sayısı 70'e yükseldi
Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu
Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Erdoğan'dan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bakanlık Sıla bebek davasında verilen karara itiraz edecek
Bakanlık Sıla bebek davasında verilen karara itiraz edecek
Gelir İdaresi yazı gönderdi: Ekipler kasaya oturdu!
Gelir İdaresi yazı gönderdi: Ekipler kasaya oturdu!
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
2025 yılı milletvekili maaşları belli oldu
2025 yılı milletvekili maaşları belli oldu
MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti
MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti
İlçe belediyesinde mülakat kıyımı: 19 kişiden 18'i elendi
İlçe belediyesinde mülakat kıyımı: 19 kişiden 18'i elendi
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Deniz 150 metre çekildi! Silivri'de korkutan görüntü

Ege Denizi'nde günlerdir yaşanan deprem furyasının ardından beklenen büyük İstanbul depremi de gündemden düşmüyor. Silivri'de denizin 150 metre çekildiği görülürken, bölge halkı yaşanan hadise nedeniyle "Deprem habercisi mi?" sorusunu sormaya başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 10:58, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 10:41
Yazdır
Deniz 150 metre çekildi! Silivri'de korkutan görüntü

İstanbul Silivri'de deniz yaklaşık 150 metre çekildi, oluşan küçük adacıklar havadan görüntülendi.

Ege Denizi'nde günlerdir meydana gelen deprem furyası sonrası beklenen büyük İstanbul depremi de gündeme geldi.

Megakentin Silivri ilçesinde yaşanan hadise bölge halkına "Deprem habercisi mi?" sorusunu sordurmaya başladı. Silivri'de yağışa rağmen deniz 150 metre çekilirken, küçük adacıklar oluştu.

Dron görüntülerinde çarpıcı manzara gözler önüne serildi.

MUĞLA'DA DA DENİZ SUYU ÇEKİLDİ

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde deniz suyu karadan 12 metre iç kesimlere çekildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, litaratürde depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bir bağlantı olduğuna dair bilimsel bir çalışma bulunmadığını açıkladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber