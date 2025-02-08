Deniz 150 metre çekildi! Silivri'de korkutan görüntü

İstanbul Silivri'de deniz yaklaşık 150 metre çekildi, oluşan küçük adacıklar havadan görüntülendi.

Ege Denizi'nde günlerdir meydana gelen deprem furyası sonrası beklenen büyük İstanbul depremi de gündeme geldi.

Megakentin Silivri ilçesinde yaşanan hadise bölge halkına "Deprem habercisi mi?" sorusunu sordurmaya başladı. Silivri'de yağışa rağmen deniz 150 metre çekilirken, küçük adacıklar oluştu.

Dron görüntülerinde çarpıcı manzara gözler önüne serildi.

MUĞLA'DA DA DENİZ SUYU ÇEKİLDİ

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde deniz suyu karadan 12 metre iç kesimlere çekildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, litaratürde depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bir bağlantı olduğuna dair bilimsel bir çalışma bulunmadığını açıkladı.