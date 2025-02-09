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Adana Demirspor, sahadan çekildi

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçta hakem kararları nedeniyle olaylar çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2025 19:39, Son Güncelleme : 09 Şubat 2025 20:32
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Adana Demirspor, sahadan çekildi

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken Adana temsilcisi futbolcuları yedek kulübesiyle görüştükten sonra 34. dakikada soyunma odasına gitti. Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı.Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta,

Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir.

denildi.Adana Demirspor'un soyunma odasında olduğu anlarda Galatasaray'ın yedek futbolcuları kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Bu sırada müsabakaya ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılı futbolcu tribünleri dolaşarak kutlama yaptı.

Osimhen ve Morata'nın Taraftarlarla Etkileşimi

Victor Osimhen ve Alvaro Morata kale arkasındaki taraftarlarla üçlü tezahüratı yaptı. Morata, kale arkasından aldığı ultrAslan bayrağıyla sahada tur attı.

Morata, Süper Lig'de Açılış Yaptı

Yeni transfer Alvaro Morata, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ikinci lig maçında fileleri havalandırdı.Galatasaray formasıyla ilk maçına 22. haftada Gaziantep FK müsabakasında çıkan İspanyol yıldız, ilk golünü Adana Demirspor ağlarına gönderdi.

Osimhen'den Morata'ya Penaltı Jesti

Victor Osimhen, kazanılan penaltıyı yeni transfer Alvaro Morata'ya bıraktı.Sarı-kırmızılı takım, müsabakanın 11. dakikasında Dries Mertens'in ceza sahasında Semih Güler ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasıyla penaltı kazandı.Bu sezon penaltıları kullanan Osimhen, yeni transfer Morata'ya jest yaparak topu takım arkadaşına bıraktı. İspanyol yıldız, RAMS Park'ta çıktığı ilk maçta topu ağlara göndererek iyi bir başlangıç yaptı.Morata, golden sonra Osimhen'e koşarak sevincini takım arkadaşıyla paylaştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PUAN SİLME CEZASI VERİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Trabzonspor müsabakasında sahadan çekilen İstanbulspor'a 3-0 hükmen mağlubiyetin yanı sıra 3 puan silme cezası vermişti.

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