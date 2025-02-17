Kırmızı et üreticilerine kayıt dışı denetim darbesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), daha önce işlenmemiş gıda, akaryakıt, demir-çelik, tütün ve kuyum sektörlerine yönelik kayıt dışılık denetimlerini gerçekleştirmişti. Şimdi ise kırmızı et sektöründe kayıt dışılığı yakın takibe aldı. Sektörün önde gelen 4 büyük üreticisine yönelik kapsamlı inceleme yapıldı ve 3 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı saptandı.

7 İldeki Tesislerde İnceleme Yapıldı

Risk analizi ve saha çalışmalarını artıran ekipler, sektöre yön veren 4 büyük mükellefe ait büyükbaş hayvan üretim yerlerine yönelik fiili sayım gerçekleştirdi. Bu üreticilerin 7 ildeki tesislerinde saha denetimleri yapıldı. Sayımlar diğer illere yayılarak devam edecek. Vergi müfettişleri koordinasyonunda gerçekleştirilen fiili sayımlara gelir uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı veteriner hekimler de katıldı. Riskli mükellefler incelemeye alındı.

Denetimler Genişletilecek

Saha denetimlerinde, işletmelerdeki canlı hayvan varlığına ve küpelerine yönelik de kontrol yapıldı. Bu süreçte riskli bulunan mükellefler, vergi incelemesine alındı. Bu mükelleflerin 3 milyar lirayı bulan kazancını kayıt dışı bıraktığı belirlenirken, buna ilişkin cezalı vergi tarhiyatı yapıldı. Bakanlık ekipleri, gelecek haftalarda sektöre yönelik saha çalışmalarını genişletecek.

Sektörün Sağlıklı Gelişmesini Sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "vergi adaletini sağlamak ve adil rekabeti korumanın, öncelikleri arasında yer aldığını" belirtti. Şimşek, şunları kaydetti: "İlgili bakanlıklarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadele ederek, sektörün sağlıklı şekilde gelişmesini sağlayacağız. Bu denetimlerle kayıt dışı faaliyetleri tespit ederek vergisel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesini amaçlıyoruz. Böylece, adil rekabet ortamı için piyasa bozucu fiilleri işleyenleri tespit ediyoruz."