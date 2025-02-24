Çanak antenini temizlerken ölen öğretmen, kalp krizi geçirmiş

Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı
Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı
Sompo ile öğretmen & doktorlara kasko'da %30'a varan indirim!
Sompo ile öğretmen & doktorlara kasko'da %30'a varan indirim!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
İmamoğlu'na ifade vermek için 5 Mart'a kadar süre
İmamoğlu'na ifade vermek için 5 Mart'a kadar süre
2024 KPSS Puanı ile 2025 Öğretmen Atamaları Merak Konusu
2024 KPSS Puanı ile 2025 Öğretmen Atamaları Merak Konusu
Kocaeli'de rehine krizi: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de rehine krizi: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Erdoğan: 2025 Barış Yılı Olsun Temennisi
Erdoğan: 2025 Barış Yılı Olsun Temennisi
Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
İklim Kanunu Teklifi Meclis Çevre Komisyonu'nda
İklim Kanunu Teklifi Meclis Çevre Komisyonu'nda
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi
80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Öğrencilerin kar tatili talebine Valilik yanıt
Öğrencilerin kar tatili talebine Valilik yanıt
10 il ve 5 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
10 il ve 5 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
AK Parti'de A takımı netleşti!
AK Parti'de A takımı netleşti!
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı
Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı
Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı
Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı
Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek
Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Hükümet düğmeye bastı: Ekonomide reform dönemi!
Hükümet düğmeye bastı: Ekonomide reform dönemi!
MSÜ soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
MSÜ soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
Binalarda yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren zorunlu oluyor
Binalarda yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren zorunlu oluyor
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Çanak antenini temizlerken ölen öğretmen, kalp krizi geçirmiş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde üzerindeki karları temizlemeye gittiği çanak anteninin yanında ölü bulunan İngilizce Öğretmeni İsmail Oruçoğlu'nun (47) kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Oruçoğlu, köyünde toprağa verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 16:10, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 16:30
Yazdır
Çanak antenini temizlerken ölen öğretmen, kalp krizi geçirmiş

Olay, dün Nihat Kantarcı Caddesi'nde meydana geldi. İlçede bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan İsmail Oruçoğlu, çanak antenini temizlemek için dışarı çıktı. Bir süre sonra garajdan aracını almak için gelenler, Oruçoğlu'nu yerde yüzüstü hareketsiz yatarken gördü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Oruçoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Oruçoğlu'nun cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Önce düştüğü sanılan Oruçoğlu'nun yapılan otopsisinde, kalbinde bir damarın yırtıldığı, kalp krizi geçirdiği için yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Oruçoğlu için Çaycuma ilçesi Dereköseler köyünde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Oruçoğlu'nun kardeşlerinin yanı sıra meslektaşları ve öğrencileri katıldı. İsmail Oruçoğlu, dualarla toprağa verildi.

40 DAKİKA BULUNAMAMIŞ

Öğretmeni İsmail Oruçoğlu'nun yükseğe çıkmadığı, fırçayla antene uzanmaya çalışırken yere yığıldığını anlatan dayısı Hasan Sakallı, "Çanak anteni temizlemek amacıyla, ama çanak anten yüksekte değil. Çanak anten binaya yakın. Onunla uğraşırken kalp krizi geçirmiş orada. Gören olmayınca 40 dakika falan kalmış. Arka caddedeydi, ön caddede değildi. Pazar günü olduğu için orada insanlar o saatlerde istirahatteydi herhalde. Gören olmamış. Garaj sahibi bulmuş, arabasını almaya gelince. Emekliliği falan gelmişti, 30 yıla yakındır öğretmendi" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber