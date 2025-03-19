Günel panelleri ile kendi elektriği üreten caminin fazla enerjisi satılıyor

BURSA'da çatısına güneş panelleri kurulan Mevlana Camisi ve camiye bağlı Kur'an kursu, artık elektrik faturası ödemezken, üretim fazlası enerjiyi de elektrik dağıtım şirketine satarak ayda 15-20 bin lira arasında kazanç sağlıyor. Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ndeki bin kişi kapasiteli Mevlana Camisi'nin dernek yöneticileri, caminin ve camiye bağlı Kur'an kursu binasının yüksek elektrik faturalarını karşılayabilmek için kendi elektriklerini üretebilecekleri güneş panelleri sistemi kurmaya karar verdi. Bu düşünceyi projelendiren dernek yöneticileri, gerekli maddi desteği hayırseverler ve cami cemaatinden toplayarak hayata geçirdi.

Güneş Panelleriyle Kendi Elektriğimizi Üretiyoruz

İlk olarak Kur'an kursu binasının çatısına günde 10 kilovat saat elektrik üreten 40 panellik sistem kuruldu. Daha sonra kademeli olarak panel sayısı arttırıldı. Önce Kur'an kursuna daha sonra da camiye kurulan toplam 62 güneş paneli sayesinde artık elektrik faturası ödemeyen cami yönetimi, ürettikleri fazla elektriği de Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (UEDAŞ) satarak ayda 15-20 bin lira arasında para kazanıyor.

Bağımsızlık ve Ekonomik Getiri

Caminin kira gibi herhangi bir gelirinin olmadığını, bu nedenle ihtiyaçların cami cemaati tarafından karşılandığını belirten Mevlana Camisi Yaşatma Derneği Üyesi Erdal Koptagel, şu sözlerle durumu özetliyor: "Kendi elektriğimizi üretiyoruz, ihtiyaç fazlasını da elektrik dağıtım şirketine satıyoruz. Hem vatandaşın üzerine yük olmuyor hem de para kazanıyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz."

Gelecek İçin Güneş Enerjisi

İhtiyaç fazlası elektriği UEDAŞ'a satarak camiye gelir elde ettiklerini söyleyen Koptagel, güneş enerji panellerinin büyük binaların, hastanelerin, okulların ve iş yerlerinin hepsinde olması gerektiğini ifade ediyor. "Niye elektrik ithalatı yapalım ki? Kendi elektriğimizi kendimiz üretelim, kendi paramızı kendimiz kazanalım. Devletimizin buna destek olması lazım." dedi.Bu örnek, çevre dostu enerji çözümlerinin ekonomik getirilerini ve toplumsal faydalarını gözler önüne seriyor. Güneş enerjisi kullanımıyla hem doğaya katkıda bulunmak hem de ekonomik olarak kazanç sağlamak mümkün.



