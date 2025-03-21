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Kırıkkale'de Traktör Hırsızları Yakalandı

Kırıkkale Keskin'de jandarma ekipleri, çalınan traktörü bularak sahibine teslim etti. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 09:17, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 09:19
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Kırıkkale'de Traktör Hırsızları Yakalandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşanan traktör hırsızlığı olayı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla sonuçlandı. Ekipler, E.G.K.'ye ait traktörün çalındığı ihbarını aldıktan sonra hızlı bir şekilde harekete geçti.

İlçedeki 7 köy ve 3 mahallede detaylı araştırmalar yürüten jandarma ekipleri, toplamda 12 farklı kamera kaydını titizlikle inceledi. Bu incelemeler sonucunda, hırsızlık olayının N.O. (57) ve E.O. (39) tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Çalınan traktör ise sahibine geri teslim edildi, böylece olay başarıyla sonuçlandırıldı.

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