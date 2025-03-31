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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 16:41, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 16:43
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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

C.C'nin kullandığı 06 FAS 964 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu Işıklar köyü mevkisinde K.B. idaresindeki 06 YIJ 93 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü ile araçta bulunan M.T, S.T, E.C, Ç.C. ve D.C. sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Çorum istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Öte yandan kazanın ardından toplanan bazı vatandaşlar, bölgede sürekli trafik kazası yaşandığını iddia ederek yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

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