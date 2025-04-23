DMM'den Marmara Depremi İçin Asılsız İddialara Karşı Uyarı
DMM, Marmara Denizi'nde yaşanan deprem sonrası asılsız iddialara karşı vatandaşları uyardı ve resmi açıklamaların takip edilmesini önerdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 13:29, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 13:30
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Marmara Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili **"asılsız iddialara itibar etmeyin"** uyarısında bulundu.
DMM'den Depremle İlgili Asılsız İddialar Uyarısı
DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremle ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlarımız incelemelerini sürdürmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. **Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.**"