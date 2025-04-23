DMM'den Marmara Depremi İçin Asılsız İddialara Karşı Uyarı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Marmara Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili **"asılsız iddialara itibar etmeyin"** uyarısında bulundu.

DMM'den Depremle İlgili Asılsız İddialar Uyarısı

DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremle ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlarımız incelemelerini sürdürmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. **Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.**"