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Ticari taksi sürücüsünü darp eden İngiliz boksör tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan'da ücret konusunda anlaşamadığı ticari taksi sürücüsünü darp eden İngiliz boksör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 19:45, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 20:13
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Ticari taksi sürücüsünü darp eden İngiliz boksör tutuklandı

Olay, Eyüpsultan Göktürk D20 yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü K.B, havalimanından aldığı İngiliz boksör R.K, ile ücret konusunda anlaşmadı. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle kaçırıldığını düşünen İngiliz boksör R.K, taksi sürücünü darp etti. Ağır yaralanan sürücü, yerde kanlar içinde kalırken yolcu ise orada beklemeye devam etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, taksi sürücüsünü darp eden İngiliz boksör R.K'yi gözaltına alarak karakola götürdü. Yaralı taksi sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Karakola götürülen yolcu ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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