Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron, kritik bir telefon görüşmesiyle Ukrayna-Rusya savaşında barış için tarihi bir fırsat yakaladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 13:17, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 13:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını ve bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Görüşmenin Detayları
- Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri değerlendirildi.
- Bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.
- Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için iş birliği vurgulandı.
- Türkiye'nin, barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğu belirtildi.
- Kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinde iş birliğinin önemi dile getirildi.
Barış Sürecinde Türkiye'nin Rolü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğinin sürdürülmesinin önemli olduğunu belirtti. Türkiye, bu süreçte aktif rol almaya ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu bir kez daha vurguladı.