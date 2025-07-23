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LGS Tercih Dönemi Sona Eriyor: Öğrenciler İçin Son Fırsat

LGS tercih dönemi yarın sona eriyor. Öğrenciler ve veliler için MEB tarafından rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 10:03, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 10:15
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LGS Tercih Dönemi Sona Eriyor: Öğrenciler İçin Son Fırsat

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tercih dönemi yarın sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak. MEB tarafından 15 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınava başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142'si katılmış, sınav sonuçları ise 11 Temmuz'da açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 1 milyona yakın öğrenci yerleşmek istedikleri liselere tercihlerini yapmaya devam ediyor. Katılımın zorunlu olmadığı sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Tercih dönemi yarın saat 17.00'de sona erecek.

Bakanlıktan Tercih Sürecine Destek

MEB, lise adaylarını ve ailelerini tercih dönemini en iyi şekilde tamamlayabilmeleri için çeşitli çalışmalar başlatmıştı. Bu kapsamda ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan "Tercih Süreci Veli Kılavuzu" yayımlandı. Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı başlıklar yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor.

Kılavuzda Yer Alan Bilgiler

  • Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgiler
  • Tercih kontrol listesi
  • Lise türleri ve yerleştirme detayları

Tercih Danışmanlığı Hizmeti

Bakanlık, ayrıca lise adayları için 81 ilde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarla "tercih danışmanlığı" hizmeti veriyor. Türkiye genelinde 11 binden fazla tercih danışmanlığı birimlerinde öğrenciler, bir üst eğitim programına yerleşme süreçlerinde danışmanlık hizmeti alıyor. Tercih Danışmanlığı Birimlerinde, öğrencilerle yapılacak bireysel görüşmeler doğrultusunda öz farkındalık, akademik yeterlilikleri değerlendirme ve ilgi alanlarına uygun hedef belirleme gibi konularda rehberlik hizmeti sunuluyor.

Boş Kontenjanlar ve Yerleştirme Takvimi

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları da yarın sona erecek. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

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