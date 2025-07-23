Özel Üniversite Ücretlerine Yüzde 80'e Varan Zam!
Üniversite tercihlerine günler kala özel üniversiteler zamlı fiyatlarını açıkladı. Yüzde 80'e varan artışlar öğrencileri şaşkına çevirdi!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 16:50, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 16:52
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapacak. Bu süreçte, yemek, yurt ve ulaşım giderlerini kapsamayan üniversite ücretlerine yapılan yüksek zamlar dikkat çekiyor. Özyeğin, Sabancı, Koç ve Bilgi üniversiteleri henüz fiyatlarını açıklamazken, bazı özel üniversiteler yeni ücretlerini duyurdu.
Bilkent Üniversitesi
- 2025-2026 yılı eğitim ücreti: 950 bin TL (tüm bölüm ve programlar için)
- Geçen yıl: 620 bin TL
- Zam oranı: %53
- Taksitli ödemede, ikinci taksit Haziran-Kasım arası enflasyon oranında artırılarak ödeniyor.
- "Eğitim ücretinin tamamını akademik yıl başında ödemek yerine, Bahar yarıyılına ait bölümünü Bahar yarıyılı başında enflasyon oranında artırılmış tutar üzerinden ödemek de mümkündür."
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
- Tıp hariç bölümlerin yıllık ücreti: 930 bin TL
- Tıp fakültesi ücreti: 1 milyon 302 bin TL
- Geçen yıl: 600 bin TL (tıp fakültesi: 840 bin TL)
- Zam oranı: %55
TED Üniversitesi
- İngilizce Öğretmenliği: 820 bin TL (önceki: 540 bin TL)
- Psikoloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı: 920 bin TL (önceki: 600 bin TL)
- Mühendislik programları: 920 bin TL (önceki: 600 bin TL)
Başkent Üniversitesi
- Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi: 1 milyon 480 bin TL (%80 zam)
- Eczacılık Fakültesi: 1 milyon 200 bin TL (%69 zam)
- Mühendislik, Hukuk, Mimarlık Fakülteleri: 990 bin TL (önceki: 615 bin TL)