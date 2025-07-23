Özel Üniversite Ücretlerine Yüzde 80'e Varan Zam!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapacak. Bu süreçte, yemek, yurt ve ulaşım giderlerini kapsamayan üniversite ücretlerine yapılan yüksek zamlar dikkat çekiyor. Özyeğin, Sabancı, Koç ve Bilgi üniversiteleri henüz fiyatlarını açıklamazken, bazı özel üniversiteler yeni ücretlerini duyurdu.

Bilkent Üniversitesi

2025-2026 yılı eğitim ücreti: 950 bin TL (tüm bölüm ve programlar için)

950 bin TL (tüm bölüm ve programlar için) Geçen yıl: 620 bin TL

Zam oranı: %53

%53 Taksitli ödemede, ikinci taksit Haziran-Kasım arası enflasyon oranında artırılarak ödeniyor.

"Eğitim ücretinin tamamını akademik yıl başında ödemek yerine, Bahar yarıyılına ait bölümünü Bahar yarıyılı başında enflasyon oranında artırılmış tutar üzerinden ödemek de mümkündür."

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Tıp hariç bölümlerin yıllık ücreti: 930 bin TL

930 bin TL Tıp fakültesi ücreti: 1 milyon 302 bin TL

1 milyon 302 bin TL Geçen yıl: 600 bin TL (tıp fakültesi: 840 bin TL)

Zam oranı: %55

TED Üniversitesi

İngilizce Öğretmenliği: 820 bin TL (önceki: 540 bin TL)

820 bin TL (önceki: 540 bin TL) Psikoloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı: 920 bin TL (önceki: 600 bin TL)

920 bin TL (önceki: 600 bin TL) Mühendislik programları: 920 bin TL (önceki: 600 bin TL)

Başkent Üniversitesi