KPSS 2025/1 İle En Düşük Puanla Atama Yapılan Lisans Kadroları
KPSS 2025/1 tercih sonuçlarında en düşük puanla atama yapılan kadrolar belli oldu. En düşük puan 68,817 ile Muğla'da Denizcilik Sörvey Mühendisliği olUrken en yüksek puan ise 78,990 olarak kaydedildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 13:34, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 13:36
2025/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı ve en düşük puanla atama yapılan 10 kadro belli oldu.
Bu yılın atamalarında en düşük puan 68,817 ile Muğla'da Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrosuna gerçekleşti. En yüksek puan ise 78,990 olarak kaydedildi.
Denizcilik Sörvey Mühendisliği kadroları, birçok ilde düşük puanlarla atama imkanı sundu.
En Düşük Puanla Atama Yapılan 10 Kadro
- Denizcilik Sörvey Mühendisi - Muğla - 68,817
- Denizcilik Sörvey Mühendisi - Zonguldak - 68,983
- Denizcilik Sörvey Mühendisi - Balıkesir - 69,042
- Heykeltıraş - İstanbul - 69,149
- Denizcilik Sörvey Mühendisi - İstanbul - 69,568
- VHKİ - Ağrı - 69,920
- Denizcilik Sörvey Mühendisi - Kocaeli - 70,130
- Denizcilik Sörvey Mühendisi - Ankara - 70,165
- Mühendis - Balıkesir (Eti Maden) - 70,784
- Denizcilik Sörvey Mühendisi - Muğla - 70,879