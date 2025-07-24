Taşımalı eğitim hizmetinde dijital takip dönemi

MEB tarafından hazırlanan "Öğrenci Servisi Planlama, Takip, Kontrol, Bilgilendirme ve Yönetim Sistemi"ne ilişkin Yönerge yürürlüğe girdi.

Yönerge ile öğrenci taşıma hizmetlerinin güvenli, şeffaf, denetlenebilir ve kurallara uygun şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Yönergeyle hayata geçirilecek dijital takip sistemi sayesinde MEB ve veliler taşımalı eğitim hizmeti sağlayan servis araçlarını canlı olarak takip edecek.

Sistemle araçların anlık ve geçmişe dönük konumu, rotası, sürati, sürüş dinamikleri, araç ve sürücü bilgileri, kapı hareketleri, iç ortam koşulları ve taşıma kapasitesi gibi veriler izlenebilecek. Ayrıca alınan veriler, analiz edilecek, kayıt altına alınacak ve raporlanacak.

Velilere sesli uyarı ve mesajlar iletilecek

Sistemde, okul servis aracının bekleme noktasına varış saati, öğrencinin araca biniş ve iniş bilgisi, servisin okula giriş ve çıkış saati bilgileri mesaj ve sesli uyarıyla veliye iletilecek.

Böylelikle, öğrencilerin ailelerinden habersiz olarak servis aracına binmemesi gibi durumların önüne geçilerek, güvenli şekilde okul ve evlerine ulaşmaları sağlanacak.

Sistem, özellikle olumsuz hava koşullarında öğrencilerin dışarıda bekleme süresini ortadan kaldıracak, yanlış servise binme ve sabah erken saatlerde karşılaşılabilecek güvenlik risklerine karşı da koruma sağlayacak.

Servis şoförleri ve veliler arasındaki iletişim de kişisel numara paylaşımına gerek kalmadan, sistem üzerinden kayıtlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilecek.

Öte yandan veliler de servis hizmeti sürecine ilişkin yaşadıkları sorunları anlık veya geçmişe dönük raporlayarak, yetkili makamlara sunabilecek.