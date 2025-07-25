2025-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı. 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişebilecektir. Sonuçlara ulaşmak için adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri gerekmektedir.

2025-ALES/2 Sınav Sonuçlarına Nasıl Ulaşılır?

Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapmalıdır.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapılmalıdır.

Sınav sonuçları, ilgili ekranda görüntülenebilecektir.

2025-ALES/2 Sınav Sonuçları

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapılan işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Cevap Kağıdı Görüntüleme İşlemleri