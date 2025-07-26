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İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde

Türk eğitim tarihinde köklü bir yere sahip olan imam hatip okulları, son yıllarda elde ettikleri başarılarla Türkiye'de eğitimin yükselen yıldızı haline geldi. 2025 YKS'de, ilk 10'da 6, ilk 100'de 25, ilk 1000'de 63 derece elde eden Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, başarının sırının, hem fen bilimlerinin hem de manevi ilimlerin aynı anda verilmesinde saklı olduğunu söyledi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 08:52, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 08:54
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İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde

İmam hatip okulları, Türk eğitim tarihinde köklü bir yere sahip olup, son yıllarda elde ettikleri başarılarla Türkiye'de eğitimin yükselen yıldızı haline gelmiştir. Bir zamanlar katsayı engelleri, önyargılar ve haksız ithamlarla mücadele eden bu okullar, bugün ise ilim ve bilimi bir arada sunarak toplumun her kesimine hitap edebilen "selim insanlar" yetiştirmektedir. Öğrenci sayısı 1 milyonu aşan imam hatipler, sadece dini eğitim veren kurumlar olmanın ötesine geçerek, fen bilimlerinden sanata, teknolojiden kültüre kadar geniş bir yelpazede öğrencileri geleceğe hazırlamaktadır.

İmam hatiplerin Türkiye'deki en güzel örneklerinden biri de İstanbul'daki Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'dir. Okul, 2025-YKS'de farklı alanlarda Türkiye derecesi yapan çok sayıda öğrenciyi bünyesinden çıkarmıştır. Okul, ilk 10'da 6, ilk 100'de 25, ilk 1000'de 63 derece elde etmiştir.

Başarı Hikayesi ve Okulun Farkı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk Sabah'tan Yasin Özdemir'e şöyle konuştu: "İmam hatip okulları, kuruluşundan bu yana inanan bireylerin manevi ve dini görevlerini yerine getirebilmeleri için pedagojik bir model olarak tasarlandı. Ancak bu okullar, tarih boyunca sadece yetiştirdikleri başarılı öğrencilerle değil, aynı zamanda toplumsal mağduriyetlerin sembolü olarak da anıldı. İmam hatipler, bir dönem 'mağdur, mazlum, hakkı yenen' çocuklar olarak görüldü.

Katsayı gibi engellerle bu okulların öğrencileri ötelenmeye çalışıldı. Son yıllarda ise bu engellerin kalkmasıyla imam hatipler gerçek potansiyelini ortaya koydu. Milli eğitim sistemi içinde imam hatip okullarının oranı yalnızca yüzde 13. Ancak bu okullar, başarı oranlarıyla diğer okulları geride bırakıyor. Bu başarının kaynağı; disiplinli eğitim sistemi, fedakar öğretmenler ve öğrencilerin azmidir. İmam hatiplerin en büyük farkı, çiçek balı gibi olması ve çok yönlü bir eğitim modeli sunmasıdır. Fen liselerinin müfredatıyla aynı bilimsel eğitimi verirken, ekstrası ise manevi değerler, kültürel aktarım ve kişisel gelişimdir."

Başarının Mimarları Anlatıyor

  • Yusuf Arda Özkan (YKS 2025 Türkiye Beşincisi): "Hayata Müslümanca bir gözle bakabilmek; şuurlu, idealist ve öncü bireyler olabilmek için imam hatibi seçtim diyebilirim. Hem akademik hem de şahsiyet, karakter eğitimi için uygun bir yer olduğunu düşünüyorum."
  • Murat Çelik (YKS 2025 Türkiye Üçüncüsü): "İmam hatipli olmak, çift kanatlı olmaktır; biriyle dünyayı, diğeriyle ukbayı (ahiret) sarmaktır."
  • Muhammed Yasir Kılıç (YKS Türkiye Onuncusu): "İmam hatip liselerinde hem Kuran, siyer gibi İslam ilimleriyle dini bilgiler öğretiliyor hem de fen ve sosyal bilimler dersleriyle diğer alanlardan geri kalmadan eğitim alınıyor. Böylece öğrenciler hem manevi hem akademik olarak dengeli bir şekilde yetişebiliyor."
  • Muharrem Yüksel: "Bu hayatta yaşamanın en güzel rehberi olan Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamber Efendimizin sünnetiyle hemhal olmak, karakterinizin şekillendiği yıllarda en güzel yol göstericiyle hayatımı şekillendirmek için kaliteli bir imam hatip lisesini tercih ettim diyebilirim."
  • Yasin Yazıcı: "İmam hatipli olmak, selim olma çabasıdır; aklen, kalben, cismen."


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