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Okullarda 'PARDUS'un yeni sürümü kullanılmaya başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile TÜBİTAK işbirliğindeki "Milli İşletim Sistemi PARDUS'un Etkileşimli Tahta ve BT Sınıflarında Yaygınlaştırılması" Projesi kapsamında PARDUS'un yeni sürümü ETAP 23 (Etkileşimli Tahta Projesi) işletim sisteminin Samsun'da gerçekleştirilen pilot uygulamayla ülke genelindeki geçiş ve yaygınlaştırma süreci başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 11:46, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 12:06
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Okullarda 'PARDUS'un yeni sürümü kullanılmaya başlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Genelgesi"nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandığı, bu kapsamda MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK arasında milli işletim sistemi PARDUS'un okullarda yaygınlaştırılması amacıyla sözleşme imzalandığı anımsatıldı.

Açıklamada, PARDUS'un en geniş kullanıcısı ve en büyük paydaşı olan MEB öncülüğünde Türkiye'nin dijital bağımsızlık hedefi doğrultusunda atılan adımların hız kesmeden devam ettiği, PARDUS'un yeni sürümü ETAP 23 işletim sisteminin Samsun'da gerçekleştirilen pilot uygulamayla ülke genelindeki geçiş ve yaygınlaştırma sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Pilot uygulama kapsamında yapılan okul ziyaretlerinde öğretmenlerin dokunmatik uyumu, kullanım kolaylığı, kullanıcı dostu teması, z-kitaplarla uyumu ve teknik destek gibi alanlarda olumlu geri bildirimler verdiği belirtilen açıklamada, pilot uygulamaların ardından yeni nesil PARDUS ETAP 23 işletim sisteminin kademeli olarak 81 ildeki tüm etkileşimli tahtalarda kullanılacağı kaydedildi.

- "Öğretmenlerden gelen geri bildirimlerle geliştiriliyor"

Açıklamada, uygulamaya konulan yeni nesil PARDUS ETAP 23 işletim sisteminin mobil erişim kolaylığı, gelişmiş sanal klavye, ETA kalem, ETA yardım uygulaması, kapsamlı teneffüs modu, merkezi yönetim ve izleme, kullanıcı sağlığı odaklı tasarım, sayaç, ekran karartma gibi özelliklerinin yanı sıra PARDUS Yazılım Merkezi aracılığıyla erişilebilen binlerce eğitsel uygulamayı içerdiği ifade edildi.

Özgür ve açık kaynak kodlu işletim sistemi PARDUS'un eğitimde sunduğu çözümlere işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etkileşimli tahtalara özel olarak tasarlanan PARDUS ETAP ve öğrenciler ile öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre şekillenen PARDUS EDU, eğitim teknolojilerinde yerli kaynakların etkin kullanımını önceliyor. Ofis araçlarından internet tarayıcılarına, ses ve video oynatıcılardan belge okuyuculara kadar kapsamlı eğitim özelliklerini barındıran PARDUS ETAP hakkında detaylı bilgiye 'www.etap.org.tr' adresinden ulaşılabiliyor.

Bilişim sınıfları için eğitsel masaüstü sürümü olan PARDUS EDU da öğretmenlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirilmeye ve kullanılmaya devam ediyor. Varsayılan olarak yüklü gelen 50'den fazla eğitsel uygulama ile zenginleştirilen bu sürüm, bilişim sınıflarında etkili ve verimli bir öğrenme ortamı oluşturmayı hedefliyor. PARDUS EDU'nun son sürümü hakkında daha fazla bilgiye 'pardus.org.tr/pardus-21-4-egitim-surumu-yayimlandi' adresinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan, PARDUS ekosisteminin önemli bir parçası olan PARDUS Gönüllü Platformu, sistem ile ilgili bilgi, makale ve topluluk etkileşimleri için merkezi kaynak görevi görüyor. Blog, geliştirici, genel, haberler, komut satırı, nasıl yapılır ve uygulama tanıtımı gibi zengin içerik bölümleriyle kullanıcıların bilgiye kolayca ulaşmasını ve toplulukla etkileşim kurmasını sağlıyor. Platform, 'gonullu.pardus.org.tr' adresinden ziyaret edilebiliyor."

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