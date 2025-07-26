Lise öğrencileri boğulma vakalarına karşı 'otonom cankurtaran simidi' tasarladı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi
Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 50 Milyon Dolar İddialarına Sert Yalanlama
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 50 Milyon Dolar İddialarına Sert Yalanlama
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Ana sayfaHaberler Eğitim

Lise öğrencileri boğulma vakalarına karşı 'otonom cankurtaran simidi' tasarladı

Mersin'de 75. Yıl Fen Lisesi öğrencileri, boğulma vakalarının önlenmesine katkı sunmak için okulun Yapay Zeka Sınıfı'nda "otonom cankurtaran simidi" geliştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 12:07, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 12:09
Yazdır
Lise öğrencileri boğulma vakalarına karşı 'otonom cankurtaran simidi' tasarladı

Lisenin 9. sınıf öğrencileri Kuzey Üçkan, Buğlem Yalçın ve Ümmühan Aden Yıldırım, özellikle yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarıyla mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yapay zeka destekli cankurtaran simidi tasarlamaya karar verdi.

Hazırladıkları projeyi matematik öğretmeni Alperen Çağrı Güler'in danışmanlığında geliştiren öğrenciler, okulun Yapay Zeka Sınıfı'nda 8 ay süren çalışma sonucu "LIFESEAVER" adını verdikleri cankurtaran simidini üretti.

Projeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1-4 Mayıs'ta düzenlenen TEKNOFEST'e katılan gençler, Sosyal İnovasyon Yarışması'nda "Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü" ve En İyi Sahne Sunumu'nda da ikincilik ödülü aldı.

- Suda otonom hareket ediyor

Denizde ses, görüntü ve vücut sıcaklığı gibi verileri belirli frekansta takip eden cihaz, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi belirlediğinde otonom şekilde bölgeye hareket ediyor.

Aynı anda kurtarma ekiplerine bilgi gönderen cankurtaran simidi, zor durumdaki kişiyi kavrayıp karaya çıkmasını sağlıyor.

Öğrenciler, cihazı ticarileştirerek seri üretime hazır hale getirmeyi hedefliyor.

- "Projemizi yapay zekayla birleştirdik"

Takım kaptanı Kuzey Üçkan, AA muhabirine, otonom cankurtaran simidinin pilden güç aldığını söyledi.

Boğulma vakalarına hızla müdahale edilmesini amaçladıklarını dile getiren Üçkan, "Sistem çalıştığında cihaz, boğulma tehlikesi yaşayan kişiye doğru yöneliyor ve onu kavrayarak karaya çıkarıyor. Olay yerine ulaşan ekipler de vakaya hızlıca müdahale edilebiliyor. Mevcut imkanlarımızla projemizin prototipini geliştirdik ancak daha da iyileştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Ümmühan Aden Yıldırım da TEKNOFEST'ten aldıkları ödülün yüzlerini güldürdüğünü ifade ederek, "Projemizi yapay zekayla birleştirerek yeni nesil cankurtaran simidi geliştirdik." dedi.

Buğlem Yalçın da cihazın termal harita sisteminin, boğulma tehlikesi geçiren kişi ile deniz canlılarını rahatlıkla ayırt edebildiğini anlattı.

Danışman öğretmen Alperen Çağrı Güler de çalışmadan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayarak, öğrencilere ekip ruhunu aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber