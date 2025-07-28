Sıcaklar arıları tehdit ediyor!

Erzincan'da faaliyet gösteren arı yetiştiricileri, aşırı sıcak ve soğuklara karşı oldukça narin olan arıların mutlaka korunması gerektiğini vurguluyor.

Son yıllarda yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kolonideki arılar felç geçirerek telef oldu.

40 yıldır arıcılıkla uğraşan Cemal Gümüş, benzer sıkıntıların tekrar yaşanmaması için meslektaşlarına önemli uyarılarda bulundu ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Arıların Sıcaklardan Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler

Hava sıcaklığı 37 derecenin üzerine çıktığında arılar için tehlike başlıyor. Arıcıların kovanlarının havalandırmasını mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor.

arılar için tehlike başlıyor. Arıcıların kovanlarının havalandırmasını mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Kovanların kireçlenmesi ve örtü tahtası yerine izolasyon görevi gören malzemeler kullanılması tavsiye ediliyor.

kullanılması tavsiye ediliyor. Kovanların havalandırma sisteminin sağlıklı çalışması büyük önem taşıyor.

Kovanların üstünün güneş ışığını geri yansıtacak şekilde kireçlenmesi öneriliyor.

İçerisinde yoğun arı bulunan kovanlara ( 8-9 çerçeve ) ikinci kat ballık eklenmesi tavsiye ediliyor.

) ikinci kat ballık eklenmesi tavsiye ediliyor. Mümkünse serin ve yüksek yerlerin tercih edilmesi, arıların daha rahat nefes almasını ve serin havaya ulaşmasını sağlıyor.

Arıcılıkta Dikkat Edilmesi Gerekenler

Arıcılık bir süreçtir ve bir işçi arının ömrü ortalama 35-40 gündür. Eğer arılar aşırı sıcaklardan korunamazsa, arılar kendiliğinden yavru üretimini durdurup üretim sürecini sekteye uğratabilir. Bu nedenle tüm arıcıların sıcaklara karşı gerekli tedbirleri alması büyük önem taşımaktadır.



