TCMB Başkanı, Kayseri'de iş dünyasının temsilcileriyle buluşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bugün Kayseri'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Toplantıların Kapsamı ve Önemi

Bu yıl başlatılan Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında daha önce Eskişehir , Uşak ve Denizli ziyaret edildi.

, ve ziyaret edildi. Toplantılar, TCMB'nin reel sektörle doğrudan iletişim kurmasını sağlıyor.

2025 yılında bu iletişimin daha da ileri taşınması hedefleniyor.

TCMB Başkanı Karahan'ın Açıklamaları

"Merkez Bankası bünyesinde reel sektörle düzenli olarak bire bir görüşmeler yapan bir ekibimiz var. Bu ekiplerimiz, Türkiye genelinde 3 bine yakın firmayla görüşmeler yaptılar. 2025 yılında bu iletişimi Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları'yla bir adım ileri taşımaya karar verdik. Yıl içinde birçok şehri ziyaret ederek sanayi, ticaret ve esnaf odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.



