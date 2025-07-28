DEM Parti komisyon üyelerini belirledi

DEM Parti'nin komisyona vereceği 4 üyenin isimleri belli oldu. TBMM'de kurulacak olan yeni çözüm süreci komisyonunda DEM Parti adına görev alacak milletvekilleri ve parti temsilcileri açıklandı.

DEM Parti'nin Komisyon Üyeleri

Gülistan Kılıç Koçyiğit (DEM Parti Grup Başkanvekili)

(DEM Parti Grup Başkanvekili) Meral Danış Beştaş (HDK Eşsözcüsü ve Erzurum Milletvekili)

(HDK Eşsözcüsü ve Erzurum Milletvekili) Saruhan Oluç (Antalya Milletvekili)

(Antalya Milletvekili) Cengiz Çiçek (İstanbul Milletvekili)

Komisyonun Yapısı ve Katılımcı Partiler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni çözüm sürecinin yol haritasını belirleyecek olan Meclis komisyonuna katılacak isimlerin bildirilmesi için siyasi partilere yazı göndermiştir. 51 üyeden oluşacak komisyonda partilerin temsilci sayıları şu şekildedir:

AKP: 21 milletvekili

21 milletvekili CHP: 10 milletvekili

10 milletvekili DEM Parti: 4 milletvekili

4 milletvekili MHP: 4 milletvekili

4 milletvekili İYİ Parti: 3 milletvekili

3 milletvekili Yeni Yol: 3 milletvekili

3 milletvekili TBMM'de grubu bulunmayan bazı partiler: 1'er milletvekili

MHP'nin Komisyon Üyeleri

Feti Yıldız

Levent Bülbül

Halil Öztürk

Yücel Bulut

İYİ Parti, daha önce komisyona üye vermeme kararı alırken, komisyona üye isimlerini bildiren ilk siyasi parti MHP olmuştur.



