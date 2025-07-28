DEM Parti komisyon üyelerini belirledi
MHP'nin ardından, DEM Parti'nin de komisyonda görevlendireceği üyeler belli oldu.
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 09:12, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 09:13
DEM Parti'nin komisyona vereceği 4 üyenin isimleri belli oldu. TBMM'de kurulacak olan yeni çözüm süreci komisyonunda DEM Parti adına görev alacak milletvekilleri ve parti temsilcileri açıklandı.
DEM Parti'nin Komisyon Üyeleri
- Gülistan Kılıç Koçyiğit (DEM Parti Grup Başkanvekili)
- Meral Danış Beştaş (HDK Eşsözcüsü ve Erzurum Milletvekili)
- Saruhan Oluç (Antalya Milletvekili)
- Cengiz Çiçek (İstanbul Milletvekili)
Komisyonun Yapısı ve Katılımcı Partiler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni çözüm sürecinin yol haritasını belirleyecek olan Meclis komisyonuna katılacak isimlerin bildirilmesi için siyasi partilere yazı göndermiştir. 51 üyeden oluşacak komisyonda partilerin temsilci sayıları şu şekildedir:
- AKP: 21 milletvekili
- CHP: 10 milletvekili
- DEM Parti: 4 milletvekili
- MHP: 4 milletvekili
- İYİ Parti: 3 milletvekili
- Yeni Yol: 3 milletvekili
- TBMM'de grubu bulunmayan bazı partiler: 1'er milletvekili
MHP'nin Komisyon Üyeleri
- Feti Yıldız
- Levent Bülbül
- Halil Öztürk
- Yücel Bulut
İYİ Parti, daha önce komisyona üye vermeme kararı alırken, komisyona üye isimlerini bildiren ilk siyasi parti MHP olmuştur.