İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay tahliye edildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleriyle serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 09:32, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 09:34
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tahliye edildi.
Soruşturma sürecinde, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Aktaş'a ilişkin detaylar araştırılırken, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay da bu kapsamda tutuklanmıştı. Korzay, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdiği ifadelerle soruşturmanın seyrini etkiledi.
Soruşturma Süreci ve Tahliye
- 4 Haziran'da Burak Korzay tutuklandı.
- Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi.
- Korzay, verdiği ifadelerin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.