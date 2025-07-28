ÖSYM'den YKS Tercih Kılavuzu Açıklaması
ÖSYM, (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları 30 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 16:57, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 16:56
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları 30 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanıp adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar, tercih işlemlerini 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecektir. Tercih işlemleri, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
Tercih Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Kılavuzun Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 2025
- Tercih Tarihleri: 1-13 Ağustos 2025
- Tercih Adresi: https://ais.osym.gov.tr