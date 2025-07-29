MGK gündemi: Terör, orman yangınları ve bölgesel tehditler
MGK gündemi: Terör, orman yangınları ve bölgesel tehditler
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da havai fişek meşale patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek meşale patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
6 ilde İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
6 ilde İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Türkiye orman yangınlarına karşı Avrupa'nın en hazırlıklı ülkesi!
Türkiye orman yangınlarına karşı Avrupa'nın en hazırlıklı ülkesi!
Başvurduğu halde sınavlara girmeyen sayısı son iki yılda 3 milyonu geçti!
Başvurduğu halde sınavlara girmeyen sayısı son iki yılda 3 milyonu geçti!
Altın fiyatlarında düşüş! 3 haftanın dibine yaklaştı
Altın fiyatlarında düşüş! 3 haftanın dibine yaklaştı
Eski ehliyetler için son tarih: 31 Temmuz 2025
Eski ehliyetler için son tarih: 31 Temmuz 2025
Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı
Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı
Togg'un yeni fiyatı ne olacak?
Togg'un yeni fiyatı ne olacak?
Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Şimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde
Şimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor
Şırnak'ta kayalıklardan düşen askerimiz şehit oldu
Şırnak'ta kayalıklardan düşen askerimiz şehit oldu
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temininden tutuklandı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temininden tutuklandı
Kütahya'da orman yangını
Kütahya'da orman yangını
TÜRK-İŞ grev kararı aldı
TÜRK-İŞ grev kararı aldı
Erdoğan: Ormanlarımızı 14 İHA ile 7/24 takip ediyoruz
Erdoğan: Ormanlarımızı 14 İHA ile 7/24 takip ediyoruz
Ankara'da Özel Hastanede Hekimsiz Doğum İddiası
Ankara'da Özel Hastanede Hekimsiz Doğum İddiası
ÖSYM'den YKS Tercih Kılavuzu Açıklaması
ÖSYM'den YKS Tercih Kılavuzu Açıklaması
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
Diplomatlık için başvurular sona eriyor. Son tarih 31 Temmuz
Diplomatlık için başvurular sona eriyor. Son tarih 31 Temmuz
Türkiye'de Hepatitle Mücadelede Aşının Rolü Vurgulandı
Türkiye'de Hepatitle Mücadelede Aşının Rolü Vurgulandı
Kabine başladı: Ana gündem orman yangınları olacak
Kabine başladı: Ana gündem orman yangınları olacak
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
Bursa Valiliği: Orman yangınlarıyla ilgili FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltına alındı
Bursa Valiliği: Orman yangınlarıyla ilgili FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltına alındı
YKS tercih süreci çarşamba günü başlayacak
YKS tercih süreci çarşamba günü başlayacak
TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı
TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı
TBMM'de 8 bin 792 soru yanıtsız kaldı!
TBMM'de 8 bin 792 soru yanıtsız kaldı!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Başvurduğu halde sınavlara girmeyen sayısı son iki yılda 3 milyonu geçti!

Son iki yılda YKS, KPSS, ALES gibi sınavlara başvurduğu halde girmeyenlerin sayısı 3 milyonu geçti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 07:34, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 07:36
Yazdır
Başvurduğu halde sınavlara girmeyen sayısı son iki yılda 3 milyonu geçti!

Başvurduğu halde sınavlara girmeyen ya da giremeyenlerin sayısı son iki yılda 3 milyonu geçti.

Türkiye gazetesinin detaylarını aktardığı haberinde, Bu durum, sınavlara başvuran adayların önemli bir kısmının çeşitli nedenlerle sınavlara katılamadığını gösteriyor. Özellikle YKS, ALES, KPSS, YDS ve DGS gibi merkezi sınavlarda bu sayıların yüksek olması dikkat çekiyor.

Sınavlara başvurduğu halde katılım göstermeyen adayların sayısındaki artış, eğitim ve kariyer planlamasında önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

Sınavlara Katılmayan Aday Sayıları

  • 2023 yılında YKS'ye başvurduğu halde sınava girmeyen aday sayısı: 1,3 milyon
  • 2024 yılında: 600 bin
  • 2025 yılında: 439.536

Sınavlara Geç Kalanlar ve 15 Dakika Kuralı

Sınavlara birkaç dakika geç kalınması durumunda binaya alımların durdurulmasıyla ilgili şikayetler, siyasi gündeme de taşındı. Milletvekilleri, birkaç dakikalık gecikmeler nedeniyle adayların sınava alınmamasının kamu vicdanını yaraladığını gündeme getirdi. Ancak ÖSYM, 15 dakika kuralından geri adım atmama kararlılığında olduğunu belirtti.

ÖSYM'nin Açıklaması

"Adaylar, sınav binasına sınav başlama saatinden en geç 15 dakika önce gelmek zorundadırlar." Bu sürenin, sınavın gizlilik ve güvenliğinin korunmasına yönelik olarak adayların üst aramasının yapılması dahil iş ve işlemlerin zamanında yapılabilmesi, adayların ve görevlilerin sınav öncesi gerekli hazırlıkları tamamlamaları için belirlendiği ifade edildi. Geciken adaylar için sınav binasına alım süresinin sınırlarının kaldırılması durumunda; sınav başlama saatine kadar uzayacak bir düzensizliğin ortaya çıkacağı ve sınavın gizlilik ile güvenliğinin korunmasına yönelik iş ve işlemlerin yapılamayacağı belirtildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber