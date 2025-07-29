Özel Üniversitelerde 2025-2026 Zamlı Ücretler Açıklandı

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday tercih hazırlığı yaparken, özel üniversiteler de 2025-2026 akademik yılı için zamlı ücretlerini duyurdu. Bu yıl açıklanan ücretlerde yüzde 80'e varan artışlar dikkat çekiyor. Bazı üniversiteler fakülte bazlı ücret belirlerken, bazıları tüm bölümler için tek fiyat uyguluyor. Ayrıca taksitli ödemelerdeki fiyat farkı da göze çarpıyor. Koç, Sabancı, Özyeğin, Bilgi, Bilkent, TOBB ETÜ, TED ve Başkent üniversitelerinin ücretleri açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın tercih maratonu başladı. Tercih kılavuzu yarından itibaren erişime açılacak ve adaylar tercihlerini 1-13 Ağustos arasında yapacak. Milyonlarca öğrenci üniversite tercihlerini yapmak için hazırlanırken özel üniversiteler de peş peşe 2025-2026 yılı akademik yılı zamlı ücretlerini duyuruyor. Bazı üniversiteler fakülte bazlı fiyatlar belirlerken bazıları ise tüm fakülteler için aynı fiyatı uyguluyor. Özel üniversite fiyatlarında yüzde 80'e varan zamlar ve taksitli ödemedeki fiyat farkları da dikkat çekiyor.

Özel Üniversitelerin 2025-2026 Akademik Yılı Ücretleri

Koç Üniversitesi

Yüzde 48 zam yapıldı. 2025-2026 akademik yılında yeni giriş yapacak öğrenciler için Tıp Fakültesi dışındaki programlar ve Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti 1 milyon 590 bin TL olarak belirlendi. Geçen yıl bu ücretler 1 milyon 75 bin TL idi. Taksitli ödemede güz dönemi ücreti 882 bin 450 TL.

Sabancı Üniversitesi

Yüzde 45 zam yapıldı. Tüm lisans programları ve hazırlık dil eğitimi ücreti 1 milyon 595 bin TL. Geçen yıl 1 milyon 100 bin TL idi. Taksitli ödemede bahar dönemi eğitim ücretinde haziran-kasım enflasyon oranı kadar artış yapılacak.

Özyeğin Üniversitesi

Fakülte bazında ücretlendirme uygulanıyor. İşletme, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik, Hukuk, Sosyal Bilimler ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri için ücret 1 milyon 385 bin TL. Geçen yıl 950 bin TL. Taksitli ödemede dönemlik ücret 692 bin 500 TL, iki taksit halinde bahar dönemi ücreti 796 bin 375 TL.

Bilgi Üniversitesi

Yüzde 70'e varan zam. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (psikoloji bölümü dahil) ücreti 1 milyon 250 bin TL. Geçen yıl 745 bin TL. Hazırlık, iletişim, işletme, mimarlık fakülteleri için ücret 1 milyon 190 bin TL. Geçen yıl 697 bin 500 TL.

Bilkent Üniversitesi

Tüm bölüm ve programlar için eğitim ücreti 950 bin TL. Geçen yıl 620 bin TL. Taksitli ödemede 6 aylık enflasyon farkı uygulanacak.

TOBB ETÜ

Yüzde 55 zam. Tıp hariç bölümlerin yıllık ücreti 930 bin TL, tıp fakültesi ücreti ise 1 milyon 302 bin TL. Geçen yıl sırasıyla 600 bin TL ve 840 bin TL.

TED Üniversitesi

Eğitim fakültesinde İngilizce öğretmenliği bölümü ücreti 820 bin TL, psikoloji ve İngiliz dili ve edebiyatı ile mühendislik programlarının ücreti ise 920 bin TL. Geçen yıl bu bölümler için ücretler sırasıyla 540 bin TL, 600 bin TL.

Başkent Üniversitesi

Tıp ve diş hekimliği fakülteleri için ücretler yüzde 80 zamla 1 milyon 480 bin TL'ye yükseltildi. Eczacılık fakültesi ücreti yüzde 69 zamla 1 milyon 200 bin TL. Mühendislik, hukuk, mimarlık fakülteleri ise 990 bin TL.



