Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri modern binalarda olacak
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor
Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede
Elektrik tüketimine cepten takip
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor

Kamu çalışanlarının maaş, sosyal hak ve çalışma koşullarına ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, gergin bir dönemece girdi. Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam tekliflerini yetersiz bulan sendikalar, 18 Ağustos'ta Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

15 Ağustos 2025 21:34
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarının maaş ve sosyal haklarına yönelik taleplerin karşılanmaması üzerine, aralarında Memur-Sen, Kamu-Sen, Devlet Memurları Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş ve KESK'in de bulunduğu birçok konfederasyon ve sendika, 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma kararı aldı.

Bu karar, kamu çalışanlarının ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının artırılması taleplerinin karşılanmamasına tepki olarak alındı. Sendikalar, Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam oranlarını ve sosyal hak tekliflerini yetersiz buluyor.

Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!

Yapılan açıklamalarda, kamu çalışanlarının enflasyon karşısında korunması, refah payı verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kamu İşveren Heyeti'nin Tekliflerine Tepki

Sendikalar, Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam oranlarını ve sosyal hak tekliflerini yetersiz bulduklarını belirtti. Konfederasyonlardan yapılan ortak açıklamada, "Kamu çalışanlarının ekonomik koşullar karşısında korunması, enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için müzakerelerin güçlendirilmesi şarttır" ifadelerine yer verildi.

Eyleme Katılan Konfederasyonlar

  • Memur-Sen
  • Türkiye Kamu-Sen
  • Devlet Memurları Konfederasyonu
  • Birleşik Kamu-İş
  • Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
  • Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu
  • Çalışan Sen
  • Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu
  • YURT-Sen
  • Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (Asim-Sen)
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz

İlk Teklifte Neler Vardı?

Hükümetin ilk teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam önerildi. Memur-Sen, hükümetin bu ilk teklifini kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, "Bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz. Biz ortada pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak

İkinci Teklifte Neler Vardı?

Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı kapsamında, memur konfederasyonları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı görüşme sona erdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Taban aylığına bin TL'lik zam teklifi yapıldı. Bu işi çıkmaza sürüklemenin hiçbir anlamı yok. Bir an önce yeni teklif açıklansın. 'Müzakere edilebilir bir teklif gelmezse ayın 18'i itibarıyla Türkiye genelinde iş bırakarak Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz' dedik" ifadelerini kullandı.

Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz

Gözler 19 Ağustos'ta

Sendikaların iş bırakma eyleminin ardından 19 Ağustos'ta yapılacak toplantı kritik önem taşıyor. Bu toplantıda ya anlaşmaya varılacak ya da süreç Hakem Kurulu'na taşınacak.

