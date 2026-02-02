Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Kabine toplanıyor. Gündem ABD-İran gerilimi

Kabine bugün Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İran gerilimi, Suriye'deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi başlıklarını görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran gerilimi olacak.

Ankara 2 ülke arasında bir çatışma olmaması için uzun süredir, mekik diplomasisi yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri yapıp tansiyonun düşürülmesi için mesajlar vermişti.

Ankara ayrıca 3'lü zirve önerisini de Washington yönetimine iletti. Bu kapsamda Kabine'de İran başlığındaki son gelişmeler ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılacak.

SURİYE VE GAZZE'DEKİ GELİŞMELER

Toplantının bir diğer öneml başlığı ise Suriye olacak. Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan yeni mutabakat yeni haftada hayata geçirilecek. SDG'nin Suriye yönetiminie entegrasyon süreci kabinede ele alınacak.

Gazze'deki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Ankara bu duruma tepkili. Ateşkes süreci ve İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için atılabilecek adımlar ele alınacak

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE EKONOMİ

Terörsüz Türkiye süreci de toplantının başlıklarından biri. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek.

Ayrıca ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da kabine gündeminde yer alacak.

