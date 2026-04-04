'Kadir Hoca' tutuklandı

Sosyal medyada çektiği fitness içerikleriyle ünlenen Kadir Hoca mahlaslı sosyal medya fenomeni Kadir Özkaraaslan, çektiği bir video nedeniyle "halkı kin ve nefrete sürükleme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamuoyunda "Kadir Hoca" olarak bilinen Özkaraaslan'ın, Bakırköy Metris Cezaevi'ne sevk edildiği öğrenildi.

TESTO TAYLAN DA AYNI GEREKÇEYLE TUTUKLANDI

Milyonlarca takipçiye ulaşan fenomenin tutuklanmasına gerekçe olarak, birkaç ay önce YouTube kanalında yayımladığı "Sosyal Akademi" başlıklı video gösterildi.

Söz konusu içerikte yer alan ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Özkaraaslan'ın, "halkı kin ve nefrete sürükleme" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan Taylan Özgüç Danyıldız hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "sosyal deney" adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlar içeren videolar yayımlandığı iddiasıyla işlem başlatılmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilmişti.

"TESTO TAYLAN'IN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL" DEMİŞTİ

Özkaraaslan'ın tutuklanmasından önce, yine sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız hakkında yaptığı açıklamalar da dikkat çekmişti.

"Testo Taylan" olarak bilinen Danyıldız'ın tutuklanmasının ardından video çeken Özkaraaslan, Taylan'ın psikolojik durumu hakkında eleştirilerde bulunmuştu.

Kadir Hoca, Taylan'a yönelik olarak; "Testoyla ilgili 10 video yaptım, Testo Taylan'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını, bazı şeyleri psikolojisi bozuk olduğu için yaptığı videolar hakikaten enteresan videolar yani." demişti.



