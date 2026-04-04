Anadolu Otoyolu'nda 9 araç kazaya karıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2026 20:36, Son Güncelleme : 04 Nisan 2026 20:37
Otoyolun İstanbul istikameti Cankurtaran mevkisinde K.N. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.
Arkadan gelen 8 araç da kazaya karıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.