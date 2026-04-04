Balçığa saplanan 12 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde su birikintisine düşerek balçığa saplanan 12 yaşındaki Emircan Karaman, yaşamını yitirdi. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için alanda önlem alınması gerektiğini söyledi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde su birikintisine düşerek balçığa saplanan 12 yaşındaki Emircan Karaman, yaşamını yitirdi.
Alaplı ilçesi Çamlıbel köyü mevkisinde arkadaşlarıyla gölete dönüşen su birikintisinin yanında oynayan Emircan Karaman (12), ayağının kayması sonucu suya düşerek balçığa saplandı.
Arkadaşlarının durumu yakınlarına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Karaman'ın cenazesi, ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için alanda önlem alınması gerektiğini söyledi.