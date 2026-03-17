Altının kilogram fiyatı 7 milyon 220 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 65 bin lira, en yüksek 7 milyon 457 bin 224 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 7 milyon 220 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 172 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 25 milyar 943 milyon 783 bin 317,53 lira, işlem miktarı ise 3 bin 631,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 26 milyar 996 milyon 441 bin 459,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: