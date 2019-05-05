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'Yeşil Cami' Ramazan'a hazır

Adana'da baharın gelmesiyle sarmaşıkların yeniden minaresini sardığı ve avlusundaki çeşit çeşit çiçeklerin yeniden açtığı Köprüköy Camii, Ramazan ayına doğru eski ihtişamına yeniden kavuştu.
 05 Mayıs 2019 20:58
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'Yeşil Cami' Ramazan'a hazır

Adana'da baharın gelmesiyle sarmaşıkların yeniden minaresini sardığı ve avlusundaki çeşit çeşit çiçeklerin yeniden açtığı Köprüköy Camii, Ramazan ayına doğru eski ihtişamına yeniden kavuştu. Yıllardır 'Yeşil Cami' adıyla da bilinen caminin cemaati, burada ibadet etmenin kendilerine ayrı bir huzur verdiğini söyledi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Köprüköy Mahallesi'nde Bosnalı Salih Efendi tarafından 1930 yılında yaptırılan, 1965 yılında ise yıkılıp yeniden inşa edilen Köprüköy Camii, yıllar önce cami cemaati tarafından kurulan Köprüköy Camii Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından sarmaşık ve çiçeklerle donatıldı.

Bünyesinde 'Sakal-ı Şerif' de bulunduran ve görsel güzelliği nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Köprüköy Camii'nde baharın gelmesiyle birlikte çiçekler açtı, minaresi yeniden sarmaşıkla kaplandı. Cami cemaati, avlusunda açan begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne, gelin duvağı gibi çok sayıda bitki türüyle adeta botanik bahçesine dönüşen camide huzur bulduklarını ifade etti.

Yeşil Cami'nin tarihi hakkında bilgi aktaran Cumali Liba, "Yerli ve yabancı turistler daha önce böyle bir cami görmediklerini söylüyorlar. Yemyeşil sarmaşıkları, muhteşem bahçeye sahip başka bir cami olduğunu düşünmüyorum. Camimiz insanlara ayrı bir huzur veriyor. Sadece bu Ramazan'a değil her Ramazan'a hazır" diye konuştu.

Köprüköy Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'de namaz kılabilmek için her vakitte bin 500 kilometre yol yürüdüğünü ifade eden cami cemaatinden Yunus Ülker, "Güzel bir bahçesi var. Çok güzel bir yer burası. İnsanlar burada huzur buluyor. Zaten şairin de dediği gibi bir yerde huzur varsa, orada din güzeldir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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