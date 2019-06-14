Akit TV Haber Müdürü Murat Alan darp edildi
|14 Haziran 2019 16:35
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Akit Haber Müdürü Murat Alan, cami çıkışında bir grup tarafından darp edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerine sopa darbesi alan Alan'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Akit ise, Alan'a yönelik saldırının 'FETÖ ve Odatv'nin kışkırtmasıyla' gerçekleştiğini öne sürerek "Bir süredir FETÖ'cü hesaplar ile Odatv tarafından hedef gösterilen Yeni Akit Yayın Kurulu üyesi Murat Alan'a, Cuma namazı için evinden çıktığı sırada magandalar beyzbol sopalarıyla saldırdı" ifadelerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, Akit TV'deki programda Akit TV'de yorumculuk yapan gazeteci Ali Tarakçı ile yürüttüğü tartışma sırasında, "O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu" demişti.
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