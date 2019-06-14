1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan darp edildi

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan'a bugün cuma namazı çıkışında bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Vücudunun çeşitli yerlerine sopa darbesi alan Alan'ın tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
 14 Haziran 2019 16:35
Yazdır
Akit TV Haber Müdürü Murat Alan darp edildi

Akit Haber Müdürü Murat Alan, cami çıkışında bir grup tarafından darp edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine sopa darbesi alan Alan'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Akit ise, Alan'a yönelik saldırının 'FETÖ ve Odatv'nin kışkırtmasıyla' gerçekleştiğini öne sürerek "Bir süredir FETÖ'cü hesaplar ile Odatv tarafından hedef gösterilen Yeni Akit Yayın Kurulu üyesi Murat Alan'a, Cuma namazı için evinden çıktığı sırada magandalar beyzbol sopalarıyla saldırdı" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, Akit TV'deki programda Akit TV'de yorumculuk yapan gazeteci Ali Tarakçı ile yürüttüğü tartışma sırasında, "O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu" demişti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 'gri' kategoride aranan terörist yakalandı
14 Haziran 2019 16:40		 Orgeneral Güler'den generallere hakarete tazminat davası
14 Haziran 2019 16:09
Alkollü sürücünün ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
14 Haziran 2019 14:17		 Yeni dolandırıcılık yöntemi: Elektronik eşya tamirciliği
14 Haziran 2019 14:05
GSM şirketinin şifresini ele geçirip, 50 milyon kişinin bilgilerini çaldılar
14 Haziran 2019 13:59		 Seyir halindeki belediye otobüsünde yangın
14 Haziran 2019 13:33
Park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü
14 Haziran 2019 12:18		 Çocuğun kopan parmağını AFAD ve itfaiye buldu
14 Haziran 2019 12:03
İzmir'de denizden ceset çıktı
14 Haziran 2019 11:58		 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
14 Haziran 2019 09:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:21 - Gökçeada'nın köylerinde çöplerin toplanmadığı iddiasına yalanlama17:18 - 'Yatırım iştahı ve motivasyonu azalmak yerine artarak devam ediyor'17:10 - Bakan Pakdemirli: Tekrar hayvan ihraç eder konuma geleceğiz17:07 - İller arası öğretmen nakil robotu yayında17:06 - Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğuna devam kararı17:03 - Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası ertelendi16:58 - Tokat'ta FETÖ yargılamalarının bilançosu16:54 - Erdoğan'dan 'yeni askerlik sistemi' açıklaması16:53 - CHP'li Tezcan: YSK'ye itiraz mesai saatine bağlı değildir16:52 - Erdoğan'dan, İmamoğlu'nun sözleriyle ilgili açıklama
16:50 - Büyük beden elbiseler 29TLden başlayan fiyatlarla16:48 - Zonguldak'taki FETÖ davasında 2 sanığa ceza16:46 - Alarmı ertelemek beyni uyanmaktan daha çok yoruyor16:45 - Kastamonu'daki FETÖ davalarında karar: 2 ceza 1 beraat16:43 - Eski ADÜ rektörüne 'FETÖ'ye yardım'dan hapis cezası16:42 - Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonu: 2 tutuklama16:40 - İstanbul'da 'gri' kategoride aranan terörist yakalandı16:35 - Akit TV Haber Müdürü Murat Alan darp edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Celp tarihleri bir ay geriye çekildi... 3 ayda bir değil her ay celp olacak
'Belediyede 2 ATM memuruna 137 milyar 654 bin lira ödenmiş'
MEB, Çorum'a müdür atayamadı
GSM şirketinin şifresini ele geçirip, 50 milyon kişinin bilgilerini çaldılar
FETÖ dershane oyunuyla dirilmeye çalışıyor
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri için flaş açıklamalar
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
45 meslekte erken emeklilik hakkı var
OGM'ye alımlar mülakatsız mı olacak?
Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anketör 3
Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 1
Cebimde ölümüm 2
ekrem imamoğlu 6
vur vur inlesin 2
deniz kokusu 3
yemeği yakmak 3
imar barışı 2
Hugo'da küfreden çocuk 1
sahilde yürümek 1
SON İLANLAR
Balıkesir Altıeylül SYDV Personel Alım İlanı
Kocasinan Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Diyarbakır Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Asuncion Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Aydın Dibel Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Geçici SYDV 3 İşçi Alacak
Bursa Burfaş Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Euromos Kazı Başkanlığı Geçici 26 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam