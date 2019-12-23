Kadın komşularının tuvaletine kamera yerleştiren doktor, emekliliğini istedi		 
GENAR'dan dikkat çeken Cem Uzan tespiti		 
CHP'den rüşvet iddialarına yanıt		 
Türkiye'nin yerli otomobilinden ilk ayrıntı		 
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları alınıyor		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin yerli otomobilinden ilk ayrıntı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye'nin Otomobili"nin kararlı bakışlarını gösteren farlarının yer aldığı ilk fotoğraf paylaşıldı. Twitter sayfasından (@TOGG2022) her gün saat 14.30'da fotoğrafa yeni eklemeler yapılacak
 23 Aralık 2019 15:19
Yazdır
Türkiye'nin yerli otomobilinden ilk ayrıntı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye'nin Otomobili"nin kararlı bakışlarını gösteren farlarının yer aldığı ilk fotoğraf yayınlandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye'nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta karanlık bir ortamda otomobilin kararlı bakışları gösteren farlarını paylaştı.

Tweette ayrıca, "Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı... Her gün 14.30'da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadesine yer verildi.

Daha önce de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk ile yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaşmıştı.

"Türkiye'nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösteriminin 27 Aralık'ta Gebze'de yapılması planlanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
22 Aralık 2019 14:41		 Kilis'te her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşe yasak
21 Aralık 2019 15:08
'Öğrencilerimizi uluslararasılaştırma ve dünyayı tanıtmamıza ihtiyaç var'
21 Aralık 2019 12:06		 Bakan Dönmez açıkladı: Tüm zamanların rekoru geldi
19 Aralık 2019 21:27
FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon davasında eski yüzbaşıya hapis
19 Aralık 2019 12:08		 AK Parti'li İlçe Başkanı görevinden istifa etti
17 Aralık 2019 22:08
Pansiyonda kalan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı
17 Aralık 2019 21:33		 Matematikte yeni buluş: Adem Teorisi
17 Aralık 2019 19:39
Yozgat'ta sınav yoğunluğu kazaya neden oldu
14 Aralık 2019 21:56		 Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti
13 Aralık 2019 10:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - Dışişleri'nden, Cemal Kaşıkçı kararı açıklaması16:46 - Suriyelilerin listeyle vatandaş yapıldığı iddialarına yalanlama16:37 - İzmir'de yağmur altında 'su kuyruğu'16:34 - Kadın komşularının tuvaletine kamera yerleştiren doktor, emekliliğini istedi16:34 - GENAR'dan dikkat çeken Cem Uzan tespiti16:27 - PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza16:24 - Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini devrediyor16:18 - Yeşilyurt Apartmanı bölgesindeki kentsel dönüşüm tamamlandı16:15 - FETÖ'nün sözde 'Burdur imamı'na 13 yıl 9 ay hapis16:08 - Ardahan'ın 27 yıllık baro hayali gerçekleşti
16:04 - Borsa İstanbul yılın rekorunu kırdı15:58 - Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı15:54 - Türkiye'de elektrikli araç sayısı 2030 yılında 2,5 milyona ulaşacak15:45 - CHP'den rüşvet iddialarına yanıt15:41 - Biyolojik ailesini arayan genç kadına 4 aile adayı çıktı15:35 - Kadın doktoru darp eden şüpheliye 3 ayrı suçtan iddianame15:28 - İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı15:26 - Uzungöl'de kaçak binaların yıkımı devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Akaryakıta zam geliyor... Benzin 7 TL'nin üstüne çıkacak
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
Ceren'in katilinin mahkemede ilk sözleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eşya ile kurulan duygusal bağ 2
malcolm thomas 1
ahmet haşim çirkinliği 2
istanbul kanalı 1
yılın son günü 2
divan edebiyatı 1
görülen lüzum üzerine 3
topalak 2
marriage story 1
ayrılmaz üçlü 3
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Siirt Şirvan SYDV Personel Alım İlanı
Eskişehir Mahmudiye SYDV Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. 40 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam