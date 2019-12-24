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Yerli otomobilden bir detay daha

Türkiye'nin otomobili tanıtımı için geri sayım devam ediyor. Dün sosyal medyada paylaşılan far görsellerinden sonra bugün de aynı açıdan otomobilin silüetinin daha belirgin olduğu bir paylaşım yapıldı
 24 Aralık 2019 15:12
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Yerli otomobilden bir detay daha

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye'nin Otomobili"nin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf yayınlandı.

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor.

Aracın tanıtılmasına sayılı günler kala Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye'nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta otomobilin ön cam, tavan çıtası A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda ayrıca, "#YeniliğeYolculuk devam ediyor... Geri sayımda son 3 gün!" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören fotoğraf, yarım saat içerisinde 5 bin 800 beğeni alırken, bin 500 kez de retweet edildi. TOGG'un resmi Twitter hesabı ise dünkü ilk paylaşımının ardından 88 bin takipçi sayısına ulaştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından dün de "Türkiye'nin Otomobili"nin kararlı bakışlarını gösteren farlarının yer aldığı ilk fotoğraf paylaşılmıştı. Her gün saat 14.30'da yeni detaylarının Twitter'dan duyurulacağı "Türkiye'nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık'ta Gebze'de yapılması planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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