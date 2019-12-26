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Dünya devi, gereksiz diyerek otomobillerden direksiyonu kaldırıyor

General Motors, kendi kendini süren elektrikli otomobillerden direksiyonu tamamen kaldırmak için ilk adımı attı.
 26 Aralık 2019 11:05
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Dünya devi, gereksiz diyerek otomobillerden direksiyonu kaldırıyor

Sürücü yükünü oldukça azaltan ve kendi kendini sürebilen elektrikli otomobiller, günümüzde oldukça yaygın hale geldi. Başta Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla olmak üzere birçok şirket, kendi elektrikli otomobillerini üreterek piyasaya sürüyor.

ABD'li otomobil üreticisi General Motors, kendi üreteceği elektrikli otomobillerden direksiyonu tamamen kaldırmak istiyor. Şirket, söz konusu uygulamasını hayata geçirebilmek için ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) başvuruda bulundu.

'Güvenli sürüş için direksiyona gerek yok''

Şu anda birçok elektrikli otomobilde bulunan kendi kendine sürüş modu, aslında pek de güvenli değil. Otomobil üreticileri, araç bu modda kullanılsa bile sürücünün direksiyon başında olması gerektiğini söylüyor.

General Motors ise, otomobillerin insan kontrolü olmadan bile güvenli bir şekilde çalışabileceğini ve direksiyonun oldukça gereksiz olduğunu savunuyor.

Eğer şirketin başvurusu, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından onaylanırsa, direksiyonsuz araçları trafiğe çıkaran ilk şirket General Motors olacak.
Memurlar.Net
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