AYM'den Wikipedia kararı
Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
|26 Aralık 2019 15:12
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Wikipedia'nın erişime engellenmesinin hak ihlali olduğunu bildirdi.
Anayasa Mahkemesi bugün Wikipedia'nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı'nın yaptığı bireysel itirazı genel kurul gündeminde görüştü. Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı.
Yüksek mahkeme, ihlalin ortadan kaldırılması için sulh ceza hakimliğinden sitenin erişime açılmasını istedi.
BTK, 29 Nisan 2017'de, Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle engelleme kararı almıştı
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