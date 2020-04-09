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Banknotlar da karantinada: ATM'ler virüs saçıyor

Koronavirüsüne karşı vatandaş için evde izolasyon devam ederken, mikrobun en çok barındığı yer olan paralar da karantina altına alındı
 09 Nisan 2020 07:20
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Banknotlar da karantinada: ATM'ler virüs saçıyor

Merkez Bankası, Türkiye genelindeki tüm banknotlar için karantina uygulaması başlattı. Banknotlar en az 7 gün süre ile izole edilmiş alanlarda bekletiliyor. Daha önce dolaşıma sokulmamış banknotların kullanılmasına ağırlık verildi.

İZOLE ALANLARDA BEKLETME

Ekonomide alınan bir dizi tedbirin yanısıra mikrobun en çok barınma ihtimalinin olduğu paralar için de önlem alınmaya başlandı. Merkez Bankası, ilk günden itibaren paralar için sıkı tedbirler almaya başladı. Tüm ödemelerde ağırlıklı olarak daha önce dolaşıma sokulmamış banknotlar kullanılıyor. Öte yandan ATM'lerde de önlemler artırıldı. Birçok ATM'de QR kodla para çekme dönemi başladı. Böylelikle vatandaş tuşlara dokunmadan ATM'lerden parasını çekebiliyor. Türkiye genelindeki tüm ATM'lerin de ortak ATM olması için çalışmalar da yapılıyor.

Nur Banu Aras
Yeni Şafak
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