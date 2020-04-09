Banknotlar da karantinada: ATM'ler virüs saçıyor
|09 Nisan 2020 07:20
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Merkez Bankası, Türkiye genelindeki tüm banknotlar için karantina uygulaması başlattı. Banknotlar en az 7 gün süre ile izole edilmiş alanlarda bekletiliyor. Daha önce dolaşıma sokulmamış banknotların kullanılmasına ağırlık verildi.
İZOLE ALANLARDA BEKLETME
Ekonomide alınan bir dizi tedbirin yanısıra mikrobun en çok barınma ihtimalinin olduğu paralar için de önlem alınmaya başlandı. Merkez Bankası, ilk günden itibaren paralar için sıkı tedbirler almaya başladı. Tüm ödemelerde ağırlıklı olarak daha önce dolaşıma sokulmamış banknotlar kullanılıyor. Öte yandan ATM'lerde de önlemler artırıldı. Birçok ATM'de QR kodla para çekme dönemi başladı. Böylelikle vatandaş tuşlara dokunmadan ATM'lerden parasını çekebiliyor. Türkiye genelindeki tüm ATM'lerin de ortak ATM olması için çalışmalar da yapılıyor.
Nur Banu Aras
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