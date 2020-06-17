Cumhurbaşkanlığı, resmi yazışmalarda sıklıkla yanlış yazılan 105 kelimeyi açıkladı
|17 Haziran 2020 11:31
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Bilindiği üzere, "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış; yürürlük maddesi gereğince 01 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla uygulamaya geçecektir.
Bu defa, İdari İşler Başkanlığı tarafından idarelerde uygulamada birlikteliği sağlamak ve hataları en az seviyeye indirmek amacıyla mezkür yönetmeliğin 36 ncı maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu" hazırlanarak www.resmiyazisma.gov.tr adresinden erişime açılmıştır.
Söz konusu kılavuzda kamu idarelerinde sıklıkla yapılan kelime hataları da listelenerek ilgililerin dikkatine sunulmuştur.
İşte kamu kurumlarınca yapılan yazışmalarda sıklıkla yapılan kelime hataları!
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