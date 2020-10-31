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Depremi mavi ay mı tetikledi?

Bu akşam gökyüzünde gerçekleşecek olan ve 'mavi ay' olarak adlandırılan dolunayın, İzmir'de yaşanan 6.9 büyüklüğündeki yıkıcı depreme etkisi olup olmadığını astrologlara sorduk
 31 Ekim 2020 09:00
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Depremi mavi ay mı tetikledi?

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre:Y Astrolog Dinçer Güner: "Mavi ay nedir, önce onu anlatayım: Aynı takvim ayı içinde, iki dolunay üst üste geldiğinde, meydana gelen ikinci dolunaya mavi ay deniyor. Ama depremi tetikleyen mavi ay değil. Mavi ay, çok nadiren olur. Bu dolunayda depremi tetikleyen, bunun uranüsyen bir dolunay olması. Bu dolunayda Uranüs, boğa burcundaydı. Dolunay bugün 8 derece boğa burcunda gerçekleşecek, Uranüs de 8 derecede o yüzden biz, Uranüs ve boğanın etkisini ister istemez çok hissettik. Ya parayla ilgili bir şeyler olacaktı ki geçen hafta dövizde dalgalanma yaşadık. Boğa, toprakla ilişkili olduğu için deprem oldu. Uranüsyen boğa dolunayının etkisi, 25 Ekim'den 2 Kasım'a kadar sürecek. Bu tarihe kadar risk taşıyoruz, bu tarz olaylar olmaya devam edebilir."

MAVİ AY İLE İLGİLİ DEĞİL TUTULMALARLA İLGİLİ

Astrolog Can Aydoğmuş: "Yaşadığımız İzmir'deki üzücü deprem 30 Kasım ve 14 Aralık'ta olacak tutulmaların yansımaları. Mavi ayla ilgili bir durum değil. 2020'nin 20 Eylül'ü ile Aralık ayı arasındaki dönem düşman saldırıları, silahlı çatışmalar, yangınlar ve depremlerin yaşanabileceği günler. Ben depremden önce bu tip olayların olabileceği ile ilgili açıklamamı yapmıştım. Kuzey ve güney düğümü 19 yılda bir aynı döngüye gelir. Türkiye'nin sıkıntılı zamanlarının başlangıcı olan 2018'den 19 yıl önceye giderseniz 99 depremini görürsünüz. Oradan 19 yıl geriye giderseniz 1980 darbesini görürsünüz. Ondan öncesinde 60 darbesi, ondan öncesi büyük buhran... Ben 2020 yılı için 3. Dünya savaşının başlangıç yılı diye yazmıştım. Ancak 2023'ün mayıs ayından sonra Türkiye için durumlar düzelecek. Daha yakın zaman için konuşmak gerekirse 2020'nin kasım sonu ve 2021'in haziran ayı arası adeta karanlık bir dönemden geçeceğiz.

ALGORİTMA ASTROLOGLUĞU İNSANLARI MANİPÜLE EDİYOR

Astrolog Murat Çelik: "Gökyüzündeki sert açılar illa yeryüzünde bir afet ya da olumsuz bir şeyle sonuçlanır diye bir şey diyemeyiz. Son dönemlerde pek çok astrolog gök yüzündeki her sert açıda bir kehanet yapıyor. Ya tutarsa diye farklı konularda çok sayıda şey söylüyor. Bunlar bazen tutuyor bazen tutmuyor. İzmir depremini mavi aya bağlamak da doğru değil. Eğer mavi ay bu depremde etkili olsaydı tüm evrenin bundan etkilenmesi gerekirdi. Biz bir yeni çağa giriyoruz. Bu çağ 400 yıl sürecek. Bu dönemde evrende belli değişimler ve hareketler oluyor. Bu hareketlerin de yansımaları oluyor. Dünyanın bir noktasında olumlu bir şeyler olurken diğer noktasında olumsuz şeyler olabiliyor. Algoritma astrologluğu ile insanları manipüle etmeyi doğru bulmuyorum. Kimse geleceği göremez."

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