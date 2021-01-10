Ankara'da 4,5 şiddetinde deprem
AFAD, saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
|10 Ocak 2021 22:53
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AFAD, saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 22.53'de meydana gelen depremin yerin 12,8 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
#DepremAFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2021
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Kalecik (Ankara)
Tarih-Saat : 10.01.2021, 22:53:01 TSİ
Enlem : 40.0400 N
Boylam : 33.3210 E
Derinlik : 12.81 km
Detay : https://t.co/daioP8iX4y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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