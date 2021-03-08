Seçim ve atamada kadınların azlığı yine değişmedi
Türkiye'de seçim ve atama ile gelinen karar alma mekanizmalarındaki kadınların temsil oranlarını gözler önüne seren "8 Mart Temsilde Kadın-Erkek Eşitliği Karnesi"nde sonuç bu yıl da değişmedi.
|08 Mart 2021 08:16
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Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: KA.DER'in, karar alma mekanizmalarındaki kadın erkek temsiliyetini inceleyerek notlar verdiği karneye göre, parlamentoda kadınların temsil oranı yüzde 17.29. Kabinede kadın oranı yüzde 11.76'ya düşüyor.
56 bakan yardımcısının sadece 5'i, 81 ilden sadece 1'inin valisi kadın. Belediye başkanlığında kadın temsil oranı yüzde 1.5, kadın muhtarların oranı ise yüzde 2.14. Yüksek yargıda kadın başkan maalesef yok. 200 rektör arasında sadece 17'si kadın.
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