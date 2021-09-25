4 Kamu Kurumu çok sayıda personel almak için ilana çıktı

MKE A.Ş. çok sayıda işçi almak için ilana çıktı

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. çok sayıda işçi almak için ilana çıktı

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre çok sayıda pozisyonda işçi alımı yapılacaktır.

İş Kanununa göre yapılacak işçi alım ilanları kariyer.net üzerinden yayımlandı.

MKE çok sayıda,; Makine operatörü, Vinç operatörü, Bakım Onarım elemanı ve Tekniker olmak üzere çok sayıda işçi alımı yapacaktır.

Başvurular 30 Eylül 2021 saat 17.00'a kadar alınacaktır.

MKE personel alım detayları için tıklayınız

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak. Başvurular 25 Ekim'de sona erecek.

GDA İhracatçı Birlikleri alımı ilanı için tıklayınız

Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 4 ila 13 ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Ticaret Bakanlığı İlanı detayları için tıklayınız

Tarım ve Orman Bakanı'ndan personel alımı açıklaması

Bakan Pakdemirli, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğümüze 100 yeni personel alımı yapılacağını ve ÖSYM ile çalışmaların başlatıldığını müjdesini veriyorum' dedi.

"Bu yıl gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Çevrimiçi Meteoroloji Forumu'nda, Türk dünyası ile 'Meteoroloji Birliği' kurulmasına yönelik çalışmalarımızı başlattık. Meteorolojide, gelişen teknolojimizin yanında insan kaynağımızın güçlendirilmesine de önem veriyoruz. Bu program vesilesiyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüze 100 yeni personel alımı yapılacağını ve ÖSYM ile çalışmaların başlatıldığını müjdesini veriyorum." dedi.

DAHA ÖNCE YAYIMLANAN İLANLARA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ