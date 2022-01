Zararlı Maddelerin Etkileri Kuşaklar Boyu Sürüyor

İngiltere?de yapılan yeni bir çalışma dedeleri veya büyük dedeleri erken yaşta sigara içmeye başlayan kadınların daha fazla vücut yağına sahip olma eğiliminde oldukları gösterdi. 30 yıldır devam eden ?90?ların çocukları? (Children of the 90s study) adlı çalışmanın katılımcıları on yıllar boyunca analiz edildi. Bilim insanları, dedesi veya büyük dedesi 13 yaşından önce sigara içmeye başlayan kadınlarda daha yüksek vücut yağı gözlemlediklerini söyledi. Erkek torunlarda ise herhangi bir etkiye rastlanmadı.