Zararlı Maddelerin Etkileri Kuşaklar Boyu Sürüyor

Golding, ?Bu araştırma bize iki önemli sonuç sunuyor. Birincisi, ergenlikten önce bir çocuğun belirli maddelere maruz kalmasının onu takip eden nesiller üzerinde etkisi olabilir. İkincisi, çocukların aşırı kilolu olmasının nedenlerinden biri, atalarının yaşam tarzı etkili olablir. Yani mevcut diyet ve egzersizleri çok önemli bir faktör olmayabilir? diye konuştu.