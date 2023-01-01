Yediğiniz Anda Vücudunuza Zehir Saçıyor!

SİGARADAN SONRA EN RİSKLİ FAKTÖR Global Burden of Disease yürüttüğü kapsamlı bir araştırmanın sonucunda, dünya genelindeki her beş ölümden birinin sebebi sağlıksız beslenme sonucu olduğu açıklandı. Erken ölümün baş düşmanlarından biri olan sigaradan sonra en riskli faktör ise sağlıksız beslenme olduğu söyleniyor.