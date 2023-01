Yediğiniz Anda Vücudunuza Zehir Saçıyor!

İŞLENMİŞ ET KANSER RİSKİNİ %18 ARTTIRIYOR Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sosis, pastırma, salam gibi işlenmiş etlerin kansere yol açtığını açıkladı. Örgütün rapor verilerine göre günde 50 gram işlenmiş et tüketimi insan sağlığı üzerinde birçok risklere yol açtığı, kalın bağırsak kanserine yakalanma olasılığını da %18 oranında arttırdığı kaydedilmiş.