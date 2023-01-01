Yediğiniz Anda Vücudunuza Zehir Saçıyor!
Uzmanlar sağlıklı besinler tüketmemiz gerektiği konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.
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Uzmanlar sağlıklı besinler tüketmemiz gerektiği konusunda sık sık uyarıda bulunuyor. Fakat hemen hemen her gün tükettiğimiz bazı besinler vücudumuz için adeta zehir saçıyor. Peki hangi besinlerden uzak durmalı nelere dikkat etmeliyiz? İşte hayatınızdan tamamen çıkarmanız gereken o besinler...
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Sağlıklı beslenme; hayat şartlarının değişmesi, doğal besinlerden uzaklaşma, tarımdaki maliyetlerin giderek yükselmesi gibi birçok etken bizi sağlıklı beslenmekten uzaklaştırdı. Hal böyle olurken dünya üzerinde sağlıksız beslenme oranı hızlı bir şekilde artış gösterdi.
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SİGARADAN SONRA EN RİSKLİ FAKTÖR Global Burden of Disease yürüttüğü kapsamlı bir araştırmanın sonucunda, dünya genelindeki her beş ölümden birinin sebebi sağlıksız beslenme sonucu olduğu açıklandı. Erken ölümün baş düşmanlarından biri olan sigaradan sonra en riskli faktör ise sağlıksız beslenme olduğu söyleniyor.
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Yediğimiz anda vücudumuza zehir saçan bu besinler; depresyon, kalp hastalıkları, hızlı kilo alımı ve demans riskini arttırmaya kadar birçok sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.
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Peki soframızdan uzak tutacağımız, bizi adım adım ölüme götüren o besinler neler?
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PATATES KIZARTMASI Kahvaltıların vazgeçilmezi patates kızartması, tuz, yağ ve kalori bakımından oldukça yüksek. Fazla patates kızartması tüketmek ise tip 2 diyabete yakalanma riskini arttırıyor. Bununla beraber birçok hastalığı da yanında getiren patates kızartması hipertansiyon hastası olmanıza da davetiye çıkarıyor.
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KIZARMIŞ TATLILAR Derin yağlarda kızartılmış her yiyecek zararlıdır fakat kızartılmış tatlıların zararı oldukça risklidir. Yüksek oranda şeker ve yağ içeren bir yiyeceği sağlığınız açısından yememeniz tavsiye edilir.
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İnsan sağlığına zararı saymakla bitmeyecek olan kızartılmış tatlılar atar damarınızı tıkayabilir, kalp krizine ya da felçlere kadar birçok hastalığa sebep olabilir.
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İŞLENMİŞ ETLER İşlenmiş et, etin daha uzun soluklu saklanması için içerisine nirtatlar ve bazı kimyasal maddeler eklenmesi sonucu meydana gelir. İşlenmiş et tüketmek sağlık açısından oldukça zararlıdır.
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İŞLENMİŞ ET KANSER RİSKİNİ %18 ARTTIRIYOR Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sosis, pastırma, salam gibi işlenmiş etlerin kansere yol açtığını açıkladı. Örgütün rapor verilerine göre günde 50 gram işlenmiş et tüketimi insan sağlığı üzerinde birçok risklere yol açtığı, kalın bağırsak kanserine yakalanma olasılığını da %18 oranında arttırdığı kaydedilmiş.
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DONDURULMUŞ GIDALAR İçerisinde trans yağ bulunduran besinlerin dondurulması kalp hastalığına yakalanma riskini attırır. Dondurucudaki ürünleri yenilebilir bir ürüne tekrar dönüştürmek için üreticiler, gıdalara yüksek oranda koruyucu ve sodyum katarlar. Bu da vücutta sağlığı etkileyen bazı faktörleri meydana getirir. Bazı dondurulan ürünlerin içinde nişasta kullanılması ise tüketicide diyabet riski oluşturur.
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KONSERVE ÜRÜNLERİ Sağlığımızı etkileyen ve uzak durmamız gereken yiyeceklerden biri de konserve yiyeceklerdir. İçerisinde sentetik kimyasal ürün barındırması konserve gıdalar sağlığa zararlı bir bileşen olduğunun göstergesidir. Uzun süreli ve sık kullanımda obezit, kalp sorunları ve hormonlarda değişiklikler meydana getirir.
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KAPARİ Kapari içerisinde aşırı miktarda sodyum suyu çekme özelliği gösterir. Bunun sonucunda kan hacminde yükselme olur. Zaralarından bir diğeri ise kalp hastalığı riskini ortaya çıkarabilir. Yüksek sodyum barındırmasından dolayıda kemik erimesi durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.